Стали известны задачи Киева перед переговорами с Москвой

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время секретного визита на Украину обсудил с украинскими чиновниками стратегию ведения боевых действий и возможные переговоры с Москвой, сообщила газета The Washington Post.

"В Киеве Бернсу выразили (...) уверенность в достижении своей цели: вернуть значительную территорию к осени; переместить артиллерийские и ракетные системы вблизи линии границы с Крымом, продвинуться дальше в восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой", - сообщили источники газеты.

The Washington Post отмечает, что Зеленский и его команда "находятся под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые предоставили Киеву современное вооружение на миллиарды долларов".

Мне одному кажется, или всем ясно, что Вашингтону все равно, сколько квадратных километров отвоюет Киев у Кремля? Что у Вашингтона совсем другие задачи - ослабление России и возвращение ее на путь управляемой демократии а-ля Ельцин? Когда в правительстве, Центробанке и советах директоров крупных корпораций сидят американцы, напрямую связанные с правительством и разведкой. При этом власть стабильна, никакого хаоса - если для этого нужно поступиться демократией, то и бог с ней... Как-будто сейчас у нас демократии много.

И Украина тоже с этой позиции лакомый кусок, и там должны везде на контрольных точках сидеть американцы.

И очень хорошо, когда о воссоединении Украины с Россией ни в каком качестве разговоров нет и быть не может...

А.Б.