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Московский листок

Орбан разочаровался в Евросоюзе

Опубликовано 01.07.2023 в разделе комментариев 1

украина венгрия
Орбан разочаровался в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время Евросоюз не смог оправдать ключевые причины, которые послужили стимулом для создания организации. По его словам, речь идет как о достижении мира в регионе, так и об экономических благах для стран-участниках.

«Европейский союз был создан по двум причинам. Во-первых, ради мира, а сейчас идет война. Во-вторых, ради процветания, а экономика вызывает все большую тревогу», — написал Орбан.

В текущем состоянии ЕС отсутствуют оба этих фактора.

Ну, есть правда, еще открытые границы, что особенно хорошо для небольшой страны вроде Венгрии, запертой между Ужгородом и Братиславой, кстати, когда-то бывшими венгерскими городами. Или австро-венгерскими, неважно.

А так, конечно, Орбан прав - разочарование полное.

Зато все, что происходило в последние 10-15 лет на Украине - все под флагом "евроинтеграции", как идеал - членство в ЕС. До которого, пока что, далековато. Правда, почти половина украинцев "евроинтегрировались", убежав от войны - тоже вариант.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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==88== написал 01.07.2023 11:28
Наверное выглядеть идиотом стоит тех денег которые вливает в него Россия.
Евросоюз уже ограничил финансирование. Дальше будет больше. Скоро Венгрия будет такая же бедная как Беларусь.
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