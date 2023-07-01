Орбан разочаровался в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время Евросоюз не смог оправдать ключевые причины, которые послужили стимулом для создания организации. По его словам, речь идет как о достижении мира в регионе, так и об экономических благах для стран-участниках.

«Европейский союз был создан по двум причинам. Во-первых, ради мира, а сейчас идет война. Во-вторых, ради процветания, а экономика вызывает все большую тревогу», — написал Орбан.

В текущем состоянии ЕС отсутствуют оба этих фактора.

Ну, есть правда, еще открытые границы, что особенно хорошо для небольшой страны вроде Венгрии, запертой между Ужгородом и Братиславой, кстати, когда-то бывшими венгерскими городами. Или австро-венгерскими, неважно.

А так, конечно, Орбан прав - разочарование полное.

Зато все, что происходило в последние 10-15 лет на Украине - все под флагом "евроинтеграции", как идеал - членство в ЕС. До которого, пока что, далековато. Правда, почти половина украинцев "евроинтегрировались", убежав от войны - тоже вариант.

А.Б.