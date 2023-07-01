Во Франции судили Петра Павленского, приговор будет объявлен в октябре

Представители потерпевшего от акциониста и его новой подруги требуют ещё полгода тюремного заключения, при том, что Павленский уже год провел в тюрьме Флери-Мероже за поджёг дверей Банка Франции.

За поджог двери на Лубянке Павленского задержали, 2 месяца держали в СИЗО, потом перевели в дурку (в Серпы). А полгода спустя приговорили к штрафу.

Причем мотивировка приговора была не менее эпатажной, чем у Павленского: ... «в здании, дверь которого повредил Павленский, в 1930-е годы содержались выдающиеся общественные деятели и деятели науки».

Думаю, в следующий раз его осудят за повреждение двери в Серпы, где содержался Павленский...

А.Б.