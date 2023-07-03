СК. Арбитражный суд. Прокуратура. Мусорный бизнес. Кто сильнее?

По сообщению poltava-news.ru 30.08.2023 года «Глава СК России поручил повторно доложить по уголовному делу о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в Краснодарском крае».

Это поручение было выдано после повторного обращения жителей станицы Полтавской в Информационный центр СК (по телеграм-каналу) https://poltava-news.ru/incident/2023/06/30/6114.html

Напоминаем, огромная, принимающая мусор со всего Краснодарского края свалка, расположена практически впритирку к станице. Такое соседство было бы не очень приятно, даже если бы технологии обращения с мусором соблюдались, однако в данном случае ни о каком соблюдении и речи не идёт.

Никаких работ (ни по отсыпке мусора грунтом, ни по сортировке) не проводится. Точнее, раньше сортировка проводилась в виде изъятия из мусора наиболее ценного, годного к продаже вторсырья, а именно — пластика и металла. Сейчас (после того как в крае прошла охота на трудовых мигрантов) данный вид сортировки тоже прекратился. Системы отвода и сжигания газов на полигоне нет. И гидроизоляции тоже нет. А вокруг полигона — рисовые поля и оросительные каналы, по которым на эти поля идёт вода.

А дорога на полигон (8 км) идёт по станице. 40 и 60-тонные грузовики двигаются менее чем в 5 метрах от окон жилых домов. Сам губернатор соглашался (12 января 2023 года, во время прямой линии), что подобные трафик недопустим, тем не менее, никаких мер по приостановке оного движения предпринято не было. А когда 26 мая 2023 года жители попытались перекрыть дорогу сами, их пресекла полиция со всей молодецкой удалью.

«Людям выкручивали руки, сбивали их с ног, укладывали на землю, роняли в канавы, волокли. Затем мы просидели в полиции весь день до вечера. Вечером нам выписали штраф в 2 тысячи по статье 19.3 КоАП», - рассказывают автору материала активисты.

Отметим, что жители станицы Полтавской обращаются во все инстанции. А инстанции им отвечают. Недавно пришёл ответ из прокуратуры Краснодарского края (подписанный и отправленный 31.03.2023). Он не особо отличается от остальных ответов, где снова инстанция признавала многочисленные нарушения, а именно:

«Территориальной прокуратурой в рамках настоящей проверки установлено, что обводной канал не очищен от отходов, сортировка и раздельный сбор отходов на полигоне не проводились, мусоросортировочная линия закрыта. Часть отсортированных отходов накапливаются вне площадки накопления отходов с твердым покрытием, на почве в хозяйственной зоне, не организован вывоз отсортированных из ТКО вторичных материальных ресурсов для дальнейшей переработки по мере накопления. Не обеспечен технологический цикл по изоляции отходов в соответствии с регламентом работы полигона, не осуществляется ежесуточная промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТКО при температуре выше плюс 5 °С, заполнение полигона осуществляется с нарушением послойного чередования ТКО и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов… Документация по оборудованию основания и стенок ложа полигона, подтверждающая наличие надлежащего минерального слоя и гидроизолирующего материала, не представлена...»

Далее в письме было сказано, что прокуратура обратилась к владельцам полигона с требованием исправить недостатки. Но снова (как и в многочисленных обращениях из разных инстанций до этого) никаких жёстких сроков исправления недостатков и реальных санкций. В итоге владельцы полигона получают эти обращения и далее спокойно продолжают свое дело.

А 28 июня 2023 года «ЗЕЛЕНАЯ СТАНИЦА» (организация, представляющая интересы жителей станицы Полтавская) подала иск в Краснодарский арбитражный суд с требованием приостановить деятельность полигона. Теперь остаётся ждать, какими будут дальнейшие действия арбитражного суда и СК.

А мусоровозы идут и идут. А зловонная гора рядом со станицей продолжает расти.