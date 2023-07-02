Оказывается, Запад решает на Украине свои собственные задачи

Соединенные Штаты используют поддержку Украины в противостоянии с Россией в качестве предлога для наращивания своего военного присутствия в Европе, что значительно дестабилизирует мировую обстановку и может сделать конфликт неразрешимым, пишет Global Times.

Газета считает, что Запад поддерживает Украину не из гуманитарных соображений, а для продвижения своих геополитических амбиций, а сам конфликт не столько является для них трагедией, сколько открывает новые возможности.

Вполне резонное видение ситуации, его с удовольствием цитируют официозные СМИ в РФ, но возникает ряд вопросов - где были глаза и мозги тех, кто принимает решения в России?

Начиная с назначения послов в Киеве, которые по значимости для России не менее важны, чем послы в Вашингтоне - а на самом деле это была либо почетная отставка, как для бывшего министра здравоохранения Зурабова, либо пенесионный бонус, как для Черномырдина. И заканчивая заялением действующего главы внешней разведки перед самым началом военного конфликта, о том, что его ведомство вообще не вело разведывательной работы на Украине... А вот ЦРУ вело, причем в открытую.

И дальше, вроде бы, готовясь к войне, делали это под руководством гражданских министров обороны, и ОПК руководили люди, не имевшие к военной промышленности никакого отношения. Они и сейчас на местах - Шойгу во главе Минобороны и Мантуров во главе ВПК. Ясно, что такое бывает, если к войне вообще не готовятся... А уж к ее последствиям тем более...

А.Б.