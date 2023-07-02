Климатическая миграция набирает обороты

В России уже есть люди, которые при выборе жилья учитывают изменение климата, предпочитая менее жаркие места, рассказал для СМИ климатолог Алексей Кокорин.

"Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата", — сказал климатолог.

В Краснодарском крае температуры летом могут подниматься выше 40 градусов, что очень вредно для пожилых людей, много лет проживших на Севере.

Любопытно, что сокращая население Норильска, компания Норникель долго строила для своих пенсионеров дома именно на Кубани... Сейчас, как я понимаю, многие из них уже переехали на кладбище...

Хотя сейчас один пенсионер с Чукотки по фамилии Абрамович живет в основном на яхте или в Лондоне, и неплохо себя чувствует... Тоже климатический мигрант, я так понимаю.

А.Б.