Патриарх проник в божий замысел

В проповеди в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные ценности, которые продвигаются на Западе, противоречат божественному замыслу и ставят под сомнение христианские убеждения.

Он подчеркнул, что всё, что противоречит божественному замыслу и называется ценностью, на самом деле является дьявольским искушением, ложью, обманом и погибелью.

Как хорошо, что престоятелю Русской церкви известны божественные замыслы.

Вот Иисус говорил, что они ему не известны. А Кириллу все ведомо...

А.Б.