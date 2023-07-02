Резко выросла закредитованность россиян

С января по май россияне оформили 14,7 миллиона потребительских кредитов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает официозное РИА новости.

Отмечается, что общая денежная сумма, которую россияне взяли у банков под проценты составляет 2,83 триллиона рублей.

Самый высокий спрос на потребительские кредиты зафиксирован в мае, когда было выдано 3,4 миллиона займов на сумму 660,2 миллиарда рублей. В денежном выражении это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, а по количеству кредитов - в 3 раза больше.

В среднем россияне занимали у банков 192 тысячи рублей, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году. Период выплаты оформляли на 2 года и 3 месяца.

Получается, что либо россияне стали почему-то больше тратить, либо у них стало меньше денег на удовлетворение насущных потребностей. Речь ведь о потребительских кредитах на небольшую среднюю сумму и на относительно небольшой срок - меньше 200 тысяч на два года с небольшим...

То есть речь идет явно не о массовой покупке квартир и домов на Лазурном берегу, а о срочной замене сломавшегося компьютера или ремонте машины, которые являются средством существования для самозанятого. Либо сыграть свадьбу или организовать похороны.

Можно предположить, что текущие заработки большинства россиян обеспечивают их текущие потребности, но в случае чрезвычайных обстоятельств "подкожного жира" нет, и нужно одалживаться.

А.Б.