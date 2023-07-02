"Ангажемент" удался на славу

В Москве объявили победителей Конкурса оперных исполнителей «Ангажемент», организованный Фондом поддержки вокального искусства и содействия культурно-образовательным инициативам «Новый Оперный Мир» («New Opera World») при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, он уже привлек большое внимание своей уникальной концепцией, согласно которой оперные певцы встречаются со своими потенциальными работодателями напрямую, прямо во время конкурсных прослушиваний.

Стоит отметить важность “Ангажемента” сейчас, когда особенно остро стоит вопрос трудоустройства вокалистов. И такой формат, конечно же, нашел отклик как участников так и руководителей оперных и музыкальных театров: в Москву приехали более 150 вокалистов не только из России, но и из Беларуси, Монголии, Южной Кореи и Китая. И приятной неожиданностью для организаторов стало горячее желание молодых исполнителей из других стран принять участие в конкурсе с целью получить работу именно в России.

“Никаких преподавателей среди членов жюри - только люди, действительно принимающие решение о трудоустройстве вокалистов”, - так решили создатели Конкурса, Анна Селиванова и Екатерина Карпова, и пригласили оценивать певцов представителей восьми оперных и музыкальных театров страны.

В состав жюри вошли:

Артём Борисенко — заведующий оперной труппой Воронежского театра оперы и балета.

Ариф Дадашев — дирижер Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, дирижер театра «Московская оперетта», главный дирижер Рязанского областного музыкального театра.

Ирина Долженко — народная артистка РФ, художественный руководитель оперных фестивалей и гастрольных оперных проектов Красноярского государственного театра оперы и балета.

Мария Леонова — заслуженная артистка России, главный режиссёр Магаданского государственного музыкального и драматического театра.

Александр Малышко – заведующий оперной труппой Астраханского государственного театра оперы и балета.

Павел Сорокин — главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра, лауреат международных конкурсов.

Елена Остроумова — кастинг-менеджер оперы, руководитель отдела менеджмента ТАГТОиБ им. М. Джалиля.

Евгений Хохлов — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета.

Все без исключения члены жюри отметили актуальность и необходимость конкурса и его исключительный формат. «Путь молодого вокалиста от учебного заведения до работы занимает месяцы, а иногда и годы. Но благодаря этому конкурсу участники получили возможность представить свой талант, свой голос большому количеству театров», - сказал Александр Малышко, заведующий оперной труппой Астраханского государственного театра оперы и балета.

Завершающий третий тур прошел в формате гала-концерта в Малом зале Московской Консерватории, после которого прошла торжественная церемония награждения и были объявлены победители. Вручение наград прошло очень эмоционально, ведь не только участники финала, но и предыдущих туров получили специальные призы и приглашения о сотрудничестве в театры.

Все три главных премии разделили между собой несколько участников. Первую премию получили Юлия Никанорова и певец из Монголии Даваасурен Дагвадорж. «Благодарю всех членов жюри, всех участников и благодарю великую страну Россию за то, что она так влияет на оперный мир. Я безмерно рад и счастлив выступить на этой сцене, а победа для меня - как сбывшаяся мечта. Я желаю счастья и процветания конкурсу», - сказал, не скрывая волнения, Даваасурен.

«Весь конкурс прошел в формате добра, радости творчества и поддержки. Это историческое событие, ведь такой конкурс чрезвычайно нужен нам, молодым певцам, чтобы о нас узнали, наши голоса услышали и оценили. Для нас всех чрезвычайно важно получить оценку и возможность работы с такими музыкантами, такими театрами, такими режиссерами и дирижерами. Только так мы можем расти как профессионалы и развиваться в своей профессии», - отметила в своей речи Юлия Никанорова.

Две яркие певицы с прекрасными голосами, Мария Бойко и Юлия Бутырина, разделили между собой вторую премию. И сразу трое участников - третью премию: Севастьян Мартынюк, Степан Волков и Диана Нур.

Но самой важной и интригующей частью церемонии награждения стало объявление членов жюри о том, кто же из участников получит заветное предложение о сотрудничестве. Специальные премии и предложения получили десять певцов:

Юлия Никанорова получила приглашение на партию Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. Данила Князев и Леонард Ланс дебютируют на сцене Воронежского театра оперы и балета. Кирилл Комаров приглашен к участию (с перспективой принятия в штат труппы) в спектаклях текущего репертуара Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Ольга Добрыдина покажет себя в партии Лизы в “Пиковой даме”, а Юлия Бутырина примет участие в фестивале Красноярского государственного театра оперы и балета.

Диана Нур поедет петь в Астрахань, а Степан Волков - в Ростов. Данила Князев выступит в спектакле текущего репертуара, а Валерия Латышева станет участницей молодежной программы - оба в Самарском академическом театре оперы и балета.

“Мне хочется пожелать конкурсу процветания, и выразить надежду, что он вырастет в глобальное событие, с участием всех регионов нашей страны”, - высказал общее мнение всех членов жюри и участников конкурса Евгений Хохлов.

Остается лишь добавить, что всегда есть певцы, которые хотят служить и работать в театре, и есть театры, которые нуждаются в новых именах. И теперь у них есть конкурс, где они могут встретиться.

Команда фестиваля