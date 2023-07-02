Об иноагентах

В очередном списке иноагентов от Минюста обнаруживаю хорошего знакомого и товарища Михаила Тимонова. Судя по всему, его главная «вина» в том, что он распространял материалы, связанные с другими иноагентами. Например, обсуждал инициативы своих коллег по Московской городской думе — Бесединой или Ступина, которых иноагентами назначили ранее. Или приходил к нам на Рабкор поговорить о столичной муниципальной политике. Обещал ещё о поездках по Африке рассказать, но это впереди.

В общем, логика роста численности иноагентов совершенно неумолимая. Это что-то вроде распространения заразы. Пообщался с иноагентом, сам стал иноагентом. И потом рискуешь заразить тех, с кем общаешься ты. Так скоро у нас счет уже не на сотни и тысячи пойдет, а на миллионы.

Но точно знаем одно: никогда не станет ионагентом тот, кто сидит в бункере и ни с кем, кроме как после двухнедельного карантина не общается. Так что меры предосторожности принимаются правильные и обоснованные.