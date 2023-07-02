В проповеди в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные ценности, которые продвигаются на Западе, противоречат божественному замыслу и ставят под сомнение христианские убеждения.
Он подчеркнул, что всё, что противоречит божественному замыслу и называется ценностью, на самом деле является дьявольским искушением, ложью, обманом и погибелью.
Как хорошо, что престоятелю Русской церкви известны божественные замыслы.
Вот Иисус говорил, что они ему не известны. А Кириллу все ведомо...
https://forum-msk.org/material/news/18178370.html
Кстати, хотите помочь каналу?
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 5469 4009 0716 4961
Репост всячески приветствуется.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
Кратко:
- Беркович и Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября, их творчество, очевидно, представляет собой большую опасность, чем деятельность, допустим, Пригожина
- Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 6,5 км, из Крыма на Кубань пробки нет
- МВД Франции уточнило, что полицией во время инцидентов этой ночи арестовано 486 человек, 194 из них в Париже. Это вдвое меньше, чем вчера
- Российских автомобилистов предупредили о массовом приостановлении действия водительских прав для должников различных категорий
- У людей с более высоким уровнем мышечной массы, как недавно выяснили ученые, снижен риск деменции
1. Резко выросла закредитованность россиян
https://forum-msk.org/material/news/18178380.html
2. Оказывается, Запад решает на Украине свои собственные задачи
https://forum-msk.org/material/news/18178350.html
3. Климатическая миграция набирает обороты
https://forum-msk.org/material/news/18178360.html
|
|