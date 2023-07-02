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Московский листок

"На самом деле является дьявольским искушением, ложью, обманом и погибелью"

Опубликовано 02.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

В проповеди в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные ценности, которые продвигаются на Западе, противоречат божественному замыслу и ставят под сомнение христианские убеждения.

Он подчеркнул, что всё, что противоречит божественному замыслу и называется ценностью, на самом деле является дьявольским искушением, ложью, обманом и погибелью.

Как хорошо, что престоятелю Русской церкви известны божественные замыслы.

Вот Иисус говорил, что они ему не известны. А Кириллу все ведомо...

https://forum-msk.org/material/news/18178370.html

Кстати, хотите помочь каналу?

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

Репост всячески приветствуется.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Беркович и Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября, их творчество, очевидно, представляет собой большую опасность, чем деятельность, допустим, Пригожина

- Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 6,5 км, из Крыма на Кубань пробки нет

- МВД Франции уточнило, что полицией во время инцидентов этой ночи арестовано 486 человек, 194 из них в Париже. Это вдвое меньше, чем вчера

- Российских автомобилистов предупредили о массовом приостановлении действия водительских прав для должников различных категорий

- У людей с более высоким уровнем мышечной массы, как недавно выяснили ученые, снижен риск деменции

 

1. Резко выросла закредитованность россиян

https://forum-msk.org/material/news/18178380.html

2. Оказывается, Запад решает на Украине свои собственные задачи

https://forum-msk.org/material/news/18178350.html

3. Климатическая миграция набирает обороты

https://forum-msk.org/material/news/18178360.html



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