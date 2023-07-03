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Будённого 16. Выселяем авиастроителей, как самозахватчиков

Опубликовано 03.07.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе

жкх жилье закон
Будённого 16. Выселяем авиастроителей, как самозахватчиков

30 июня должно было пройти очередное заседание Измайловского суда по иску чиновников из ДГИ к авиастроителям, живущим в доме 16 по проспекту Будённого (бывшее общежитие оборонного завода «Салют»).

Напоминаем, эти люди работают над оборонным заказом по 6 дней в неделю, а чиновники из ДГИ хотят выселить их на улицу. Чиновники из ДГИ имеют для комнат, в которых сейчас живут работники, лучшее применение. Те комнаты, которые удалось освободить от жильцов на предыдущих стадиях процесса

(стадиях морального давления), ныне продаются через интернет по ценам от 3.5 до 5 млн. рублей.

Обосновывая свои претензии, чиновники заявляют в иске, что авиастроители вселились в дом самозахватом. Ну да, люди, живущие более 10 лет (многие существенно более 10 лет), получавшие квитанции на коммунальные услуги и оплачивающие их, оказались самозахватчиками.

Ситуация могла бы проясниться, если бы ОДК («Салют» на данный момент входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию») предоставил документы, проясняющие в каком порядке и с чьего разрешения проводилось вселение, было ли руководство завода в курсе. Почему-то ОДК данные документы предоставлять не хочет (у автора материала нет доказательств, что какие-то менеджеры с ОДК имеют долю в продаже комнат).

В итоге суды были перенесен на 5 сентября 2023 года из-за отсутствия необходимых (и не предоставленных ОДК) документов. В ОДК был послан повторный запрос. Посмотрим, что чиновники и менеджеры сделают дальше.

 



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А. Зимбовский РК-инфо 03.07.2023

30 июня должно было пройти очередное заседание Измайловского суда по иску чиновников из ДГИ к авиастроителям, живущим в доме 16 по проспекту Будённого (бывшее общежитие оборонного завода «Салют»). Напоминаем, эти люди работают над оборонным заказом по 6 дней в неделю, а чиновники из ДГИ хотят выселить их на улицу. Чиновники из ДГИ имеют для комнат, в которых сейчас живут работники, лучшее применение.

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