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Московский листок

Богатейшие россияне с начала года увеличили свое состояние на $16,5 млрд

Опубликовано 03.07.2023 в разделе комментариев 0

деньги труд
Богатейшие россияне с начала года увеличили свое состояние на $16,5 млрд

Именно так, в долларах, от которых вроде бы рекомендуют отказаться. Но не всем.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заработал 4,8 млрд долларов, его состояние составляет 20,2 млрд долларов, а состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина подросло на 3,22 млрд долларов - до 23,1 млрд долларов.

Естественно, не в проигрыше и зарубежные миллиардеры.

Рейтинг Bloomberg возглавил Илон Маск, его благосостояние уже достигло 234 млрд долларов (+2,99 млрд долларов). Вслед за ним идет Бернар Арно, его состояние оценено в 200 млрд долларов (+2,88 млрд долларов). И замыкает тройку Джефф Безос, основатель Amazon. Он разбогател на 2,37 млрд долларов - до 154 млрд долларов.

Насколько обнищали рабочие, мелкие и даже средние бизнесмены, никого не волнует, их голос не слышен сейчас. Буржуазия победила, левое движение разгромлено, профсоюзы ничтожны, мировой системы социализма давно нет.

Вся власть и все деньги у крупного капитала, называемого еще олигархическим, то есть способным влиять и на правительства, и на мировые деньги, и на вопросы войны и мира.

А.Б.



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