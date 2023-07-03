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Московский листок

Пробка у Керченского моста выросла до 13 километров

Опубликовано 03.07.2023 в разделе комментариев 1

крым мост
Пробка у Керченского моста выросла до 13 километров

Пробка на подъезде к мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края уже составляет около 13 километров, сообщает оперштаб Кубани.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

Сейчас волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более 5 тонн воды.

Как вышло, что такой широкий и хорошо построенный мост перестал справляться с потоком машин?

Ясно, что речь о каком-то ошибочном управленческом решении. На тщательный досмотр каждого проезжающего автомобиля инфраструктура моста явно не расчитана. Это просто нереально - проверить каждый автомобиль в пик сезона. Открыто 80 дополнительных пунктов досмотра, но и они не справляются. Это просто нереально.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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как бы там не было,а народ едет в Крым.
В.В.Ж. написал 03.07.2023 12:10
"Мозги кипят": очевидцы рассказали о гигантской пробке у Крымского моста(Московский комсомолец)
-Да я бы уже и вовсе отменила эту поездку!-признается москвичка, чей выезд с семьей в Крым на авто запланирован на понедельник. Но у нас в Ялте оплачен дорогой отель, дети уже настроены на обещанные им развлечения. Но стоят ли они того, чтобы мучить двоих дошкольников в такой душегубке?! Но и на самолет с поездом билетов уже не достать, а автобус попадет в ту же пробку!
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