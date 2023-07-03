Пробка у Керченского моста выросла до 13 километров

Пробка на подъезде к мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края уже составляет около 13 километров, сообщает оперштаб Кубани.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

Сейчас волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более 5 тонн воды.

Как вышло, что такой широкий и хорошо построенный мост перестал справляться с потоком машин?

Ясно, что речь о каком-то ошибочном управленческом решении. На тщательный досмотр каждого проезжающего автомобиля инфраструктура моста явно не расчитана. Это просто нереально - проверить каждый автомобиль в пик сезона. Открыто 80 дополнительных пунктов досмотра, но и они не справляются. Это просто нереально.

А.Б.