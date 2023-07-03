Почта России приступила к массовым увольнениям

«Почта России» изменила с мая 2023 года правила оплаты труда, что привело к массовым увольнениям сотрудников одного из крупнейших работодателей страны.

«Почта России» — второй работодатель в стране по объему рабочих мест (по данным сайта компании, сейчас в ней работает около 311 тысяч человек).

Во многих отделениях компании есть свободные ставки, которые могут делить между собой действующие работники (например, на трех сотрудников может приходиться пять ставок), получая при этом большую зарплату.

Новый приказ «Почты России» сократил число ставок, также были введены ограничения на распределение зарплат по вакантным должностям.

Теперь сотрудники основного, вспомогательного и обслуживающего производства компании могут получать до половины должностного оклада по вакантной позиции на одного замещающего работника. При этом должность может замещаться на 100 процентов не более трех месяцев, а один сотрудник может выполнять не более 50 процентов задач по вакантной позиции.

Тут надо понимать, что сами оклады совершенно ничтожные, и даже получая два оклада, сотрудник едва-едва сводит концы с концами.

Введение новых правил расчета доплат усугубляется сокращениями в случае, если работники не соглашаются на понижение зарплаты.

Совокупный убыток «Почты России» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в 2022 году составил 30,4 миллиарда рублей, что в 15 раз больше, чем прибыль, полученная в 2021 году.

Изменение кадровой политики «Почты России» связано с ее трудным финансовым положением, которое усугубилось на фоне ограничения почтового сообщения с некоторыми странами и потери большой части дохода от трансграничной торговли.

А.Б.