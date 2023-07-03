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Московский листок

Медведев написал статью

Опубликовано 03.07.2023 в разделе комментариев 1

медведев совбез
Медведев написал статью

Медведев написал проограммную статью для "Российской газеты" живым языком 16-летнего юноши, но никак не бывшего президента, бывшего премьера и замсека Совбеза - должности, которую занимал Березовский... Но Борис Абрамыч тоже высказывался как-то весомей.

«Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой», — предрек Медведев.

А что, это противостояние не существовало еще со времен зарождения цивилизации - между Египтом и гиксосами, между греками и троянцами и так далее, до скончания времен?

Надо было в университете не пиво пить, а и на занятия иногда ходить. Тогда бы знал, что такое противостояние имманентно всем эксплуататорским системам - рабовладельческой, феодальной, капиталистической. Разница только в длине палки, которой орудуют противники.

Он назвал третью мировую войну одним из способов разрешения нынешнего противостояния, подчеркнув, что в ее результате никто не окажется победителем. Медведев указал на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте и перечислил возможные последствия, среди которых наступление ядерной зимы, эпидемии и голод.

Надо же, про ядерную зиму человек вспомнил! Новость, конечно, сногсшибательная!

"Стараются все - от больных тяжелой русофобией маразматиков в американском сенате до неустойчивых стариков в Белом доме", - отметил Медведев.

Это точно бывший президент и бывший премьер?

Не эти ли старые маразматики отжали у нас Украину, а раньше Грузию, а еще раньше Прибалтику? Не говоря уже про Молдавию и все бывшие страны соцлагеря...

Даже Куба и Вьетнам смотрят на сторону - а кто закрыл наши базы в Камрани и Лурдесе?

Экономические связи, конечно, важны, но только что Финляндия разорвала все связи, вплоть до ликвидации национального туризма. Это как?

Что-то "маразматики" держат во всех зонах мирового океана аж 11 авианосных групп, вот и доллар работает там. Американские базы и ядерное оружие и в Германии, и в Японии, вот экономика этих стран и привязана к американской.

Когда СССР-ом тоже руководили старые маразматики, и у нас половина планеты была рублевой зоной, включая всю Восточную Европу.

Зато теперь у нас кругом молодые гении, статейки пишут для РГ...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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У него общий с Путиным раввин Лазар из США
Не смешите мои тапочки. написал 03.07.2023 12:42
Настоящее имя его Менахем-Давид Ааронович Мендель и глава нашей партии "Едим Россию".
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