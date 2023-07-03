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Московский листок

Ядерное оружие, армия и ЧВК

Опубликовано 03.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Разговор на "скучную" тему национальной безопасности: военная доктрина, оборонно-промышленный комплекс, ядерное оружие и позиция оппозиции.



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