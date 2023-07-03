Богатейшие россияне с начала года увеличили свое богатство на $16,5 млрд

Медведев написал программную статью для "Российской газеты" живым языком 16-летнего юноши, но никак не бывшего президента, бывшего премьера и замсека Совбеза - должности, которую занимал Березовский... Но Борис Абрамыч тоже высказывался как-то весомей.

«Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой», — предрек Медведев.

А что, это противостояние не существовало еще со времен зарождения цивилизации - между Египтом и гиксосами, между греками и троянцами и так далее, до скончания времен?

Надо было в университете не пиво пить, а и на занятия иногда ходить. Тогда бы знал, что такое противостояние имманентно всем эксплуататорским системам - рабовладельческой, феодальной, капиталистической. Разница только в длине палки, которой орудуют противники.

Он назвал третью мировую войну одним из способов разрешения нынешнего противостояния, подчеркнув, что в ее результате никто не окажется победителем. Медведев указал на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте и перечислил возможные последствия, среди которых наступление ядерной зимы, эпидемии и голод.

Надо же, про ядерную зиму человек вспомнил! Новость, конечно, сногсшибательная!

"Стараются все - от больных тяжелой русофобией маразматиков в американском сенате до неустойчивых стариков в Белом доме", - отметил Медведев.

Это точно бывший президент и бывший премьер?

Не эти ли старые маразматики отжали у нас Украину, а раньше Грузию, а еще раньше Прибалтику? Не говоря уже про Молдавию и все бывшие страны соцлагеря...

Даже Куба и Вьетнам смотрят на сторону - а кто закрыл наши базы в Камрани и Лурдесе?

Экономические связи, конечно, важны, но только что Финляндия разорвала все связи, вплоть до ликвидации национального туризма. Это как?

Что-то "маразматики" держат во всех зонах мирового океана аж 11 авианосных групп, вот и доллар работает там. Американские базы и ядерное оружие и в Германии, и в Японии, вот экономика этих стран и привязана к американской.

Когда СССР-ом тоже руководили старые маразматики, и у нас половина планеты была рублевой зоной, включая всю Восточную Европу.

Зато теперь у нас кругом молодые гении, статейки пишут для РГ...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу не напоминаю больше, вызывает раздражение. Попрошайкой называют... Будем считать, что все тут происходит на деньги темных сил.

Краткий отчет по поступлениям за последнее время:

- сегодня 150 рублей

- 28 июня 400 рублей

- 27 июня 500 рублей

- 25 июня 300 рублей

Всего 1350 рублей за прошедшую неделю.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Число плательщиков налога на сверхприбыль в России оценивается примерно в 1000 компаний, дополнительно ожидается около 300 миллиардов рублей в бюджет

- Длительность рабочей недели россиян выросла до рекордных 38 часов 30 минут

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