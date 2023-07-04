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Московский листок

Пока что нанесен ущерб только аэропорту

Опубликовано 04.07.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Пока что нанесен ущерб только аэропорту

В Новой Москве сбили два беспилотника, один — в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки, пострадал сарай. Это официальная информация. Часть БПЛА была остановлена при помощи средств РЭБ, часть упала по другим причинам.

Два беспилотника упали недалеко от аэропорта Внуково. В Росавиации сообщали о введении ограничений на прилет и вылет самолетов во Внуково сегодня утром. Их сняли в 8:00. Ведомство сообщало, что из Внуково в другие аэропорты переведены шесть рейсов. По информации ТАСС, к 7:30 таких рейсов было 14. Также еще 33 рейса были задержаны, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Понятно, что Внуково весьма перспективная цель для воздушного терроризма - там находится правительственный терминал.

Но почему до сих пор эти прилеты не прекращены? Как-то не верится, что легкие БПЛА летят сюда прямо с Украины, да еще в таких количествах. А где наше ПВО, которое защищает столицу? И где ФСБ с Росгвардией, которые должны, по идее, давно пресечь деятельность диверсионных групп в окрестных лесах.

Пока что нанесен ущерб только аэропорту - десятки рейсов были задержаны. А где задержанные диверсанты?

 А.Б.



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