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Московский листок

Минфин намерен сократить расходы бюджета

Опубликовано 04.07.2023 в разделе комментариев 0

силуанов минфин
Минфин намерен сократить расходы бюджета

Минфин разработал программу фронтального сокращения расходов бюджета, ее представил министр Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам. Глава Минфина предложил всем ведомствам сократить расходы на 10% по незащищенным статьям.

Решения не приняты, Минфин объясняет необходимость фронтального сокращения расходов растущим разрывом между расходами и доходами. В качестве альтернативы предлагалось нарастить заимствования, но представитель Центробанка выступил резко против.

Участники заседания правкомиссии «отреагировали в основном негативно» на предложения Силуанова, но это ничего не значит - если денег нет, то расходы все равно придется сокращать или переходить к заимствованиям. Но внутренних нет, а внешние навряд ли дадут.

Значит, придется идти на секвестр, либо включать печатный станок.

 

2. F-16 для Украины не будет

Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Он отметил, что обучение пилотов и технических специалистов «будет невозможно до этого контрнаступления».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее пожаловался на то, что партнеры не начали обучение пилотов в июне, как было обещано.

Это напоминает анекдот про бассейн в дурдоме: посмотрим, как вы ныряете, а там, может быть, и пустим воду.

А.Б.



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