F-16 для Украины не будет

Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Он отметил, что обучение пилотов и технических специалистов «будет невозможно до этого контрнаступления».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее пожаловался на то, что партнеры не начали обучение пилотов в июне, как было обещано.

Это напоминает анекдот про бассейн в дурдоме: посмотрим, как вы ныряете, а там, может быть, и пустим воду.

А.Б.