F-16 для Украины не будет

Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Он отметил, что обучение пилотов и технических специалистов «будет невозможно до этого контрнаступления».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее пожаловался на то, что партнеры не начали обучение пилотов в июне, как было обещано.
Это напоминает анекдот про бассейн в дурдоме: посмотрим, как вы ныряете, а там, может быть, и пустим воду.
А.Б.
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