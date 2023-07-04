В Чечне совершено нападение на журналистов

Журналистка «Новой Газеты» Елена Милашина была обрита наголо и облита зеленкой в результате нападения в Чечне. У неё сломаны пальцы, ушибы по всему телу, она переодически теряет сознание. Также с Милашиной пострадал адвокат Александр Немов. Сейчас они находятся в больнице.

По словам Немова, рано утром по дороге из аэропорта их машине преградили путь три автомобиля. Вооруженные люди жестоко избили адвоката и журналистку. Кроме того, Немов рассказал, что напавшие угрожали их застрелить и приставляли пистолет к голове.

Вот даже интересно, ради чего прошли целых две войны в Чечне?

А.Б.