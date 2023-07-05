Оборонный завод перечёркивают восьмёркой

Мы уже писали про угрозу уничтожения, нависшую над стратегическим заводом им. Дзержинского.

Оборонный завод (выпуск взрывателей для снарядов и ракет для армии, сепараторов для ВМФ, ряд изделий не имеют аналогов) был обанкрочен. Конкурсный управляющий , г. Шляпин, продал ЗиД достаточно мутной конторе «ПСК “Спецпроектстрой». Данная фирма обладает крайне солидным - двухлетним (!) опытом работы. Её уставной капитал — 100 тысяч. Её выручка за прошлый год равна нулю. Её лицензия на производство боеприпасов, оружия, боевых машин получена уже после подачи заявки на конкурс (по покупке ЗиДа) и за пару дней перед покупкой.

В июне 2023 года депутат госдумы от КПРФ С. П. Обухов отправил по данному поводу запрос Министру промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурову. (Текст запроса можно увидеть на https://vk.com/club160275508?w=wall-160275508_4766).

Вскоре последовал ответ за подписью первого заместителя министра В. С. Осьмакова.

В.С. Осьмаков от имени Минпромторга России уверяет, что работа ЗиДа прервана не будет «в настоящее время ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» продолжает выступать соисполнителем работ по государственному оборонному заказу и, таким образом, на деятельность предприятия распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 г. № 139 «О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа», который устанавливает механизмы приостановки прав собственников в отношении подконтрольного юридического лица в случае нарушения таким лицом своих обязательств по контрактам в рамках государственного оборонного заказа, что также нивелирует риски неисполнения контрактов по действующей номенклатуре завода».

Впрочем, Минпромторг, в лице Осьмакова, признаёт, что с покупателем не все ладно^ «На момент подачи документов для участия в конкурсе у ООО «Проектно-строительная компания «Специальное проектирование и строительство» отсутствовала необходимая лицензия, следовательно, заявка предприятия не соответствовала обязательным условиям участия в торгах. В этой связи Минпромторгом России в адрес Арбитражного суда Пермского края направлено исковое заявление от 17 мая 2023 г. № 50963/16 о признании торгов по продаже имущества ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» недействительными».

Мы очень рады, что в Минпромторге заметили странности «ПСК “Спецпроектстрой» (она же ООО «Проектно-строительная компания «Специальное проектирование и строительство») и обратились по этому поводу в суд. Только вот есть одно но…

На момент написания ответа на запрос (29.06.2023) суд был Минпромторгом уже проигран. А именно, 19.06.2023 года, Арбитражный суд города Перми отклонил иск Минпромторга. Об этом в ответе на запрос ничего нет. Своего представителя на заседание Минпромторг послать даже не соизволил (https://ura.news/news/1052658982). Об этом в ответе на запрос тоже ничего нет. Крайне хотелось бы узнать, будет ли Минпромторг подавать апелляцию, но об этом в ответе не депутатский запрос тоже ничего нет (!).

А тем временем краевым министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности уже официально анонсированы карты третьего моста через Каму. Замечательнейшего моста (четыре полосы, велодорожки, тротуары). Один из съездов со всей этой красоты идёт как раз по территории ЗиДа. Выглядит он (съезд) как огромная восьмёрка, перечёркивающая стратегический завод. Трудно представить, что во время столь масштабных строительных работ завод сможет работать нормально. Даже если он продан в добрые умелые руки. А руки, в которые продан ЗиД, и на самом деле, умелые, но, отнюдь, недобрые.

Дело в том, что «ПСК “Спецпроектстрой» является дочкой другой конторы, гораздо более солидной — ООО «АПХ “Дороничи” (https://bloknot.ru/e-konomika/predatel-stvo-ili-biznes-v-razgar-svo-v-permskom-krae-mogut-zakry-t-oboronny-j-zavod-veterany-prosyat-putina-vmeshat-sya-1097781.html).

«Дороничи» ведут реальную экономическую деятельность, в том числе, зачистку территории под застройку. Один из зачищенных участков находится совсем рядом с ЗиДом. А ещё «Дороничи» славны тем, что ими владеет близкий родственник и деловой партнёр прославленного иноагента Гозмана.

Отметим, что ЗиД не единственный оборонный завод Пермского края, находящийся под угрозой уничтожения. Совсем недавно в интернете появилось объявление о закрытых торгах, на которых будет реализовано имущество предприятия «Мотовилихинские заводы» (https://perm.rbc.ru/perm/freenews/64a273039a794714808fe403?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).

Отметим, что «Мотовилихинские заводы» «являются разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускают самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Нона-М1» и другие артиллерийские системы» (из Вики).

И подобное, мягко говоря, довольно нужно сейчас, предприятие сделалось банкротом и уже идёт с молотка. Такие дела.