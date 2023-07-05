Число погибших возле Каховской ГЭС снова выросло

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло и достигло 50. Найдены еще два тела, 137 человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 134 пострадавших.

Так всегда бывает - число жертв катастрофы всегда увеличивается со временем, иногда кратно.

Например, после грандиозного наводнения, когда в центре Ростова-на-Дону утонула девушка - буквально в сотне метров от того места, где стоял пригожинский танк возле цирка, в течение недель потом из канализационных коллекторов извлекали трупы бомжей, застрявших там и утонувших.

Каховская ГЭС была разрушена почти месяц назад, но трупы продолжают находить.

И если бы только единичные трупы - мы пока еще не знаем, сколько ядовитых веществ смысло водой вниз по течению Днепра и в Черное море, сколько скотомогильников оказалось размыто, и какой инфекцией сегодня напитано все вокруг. Сейчас не знаем, но позже все проявится.

А.Б.