Число погибших возле Каховской ГЭС снова выросло

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло и достигло 50. Найдены еще два тела, 137 человек были госпитализированы.
Ранее сообщалось о 48 погибших и 134 пострадавших.
Так всегда бывает - число жертв катастрофы всегда увеличивается со временем, иногда кратно.
Например, после грандиозного наводнения, когда в центре Ростова-на-Дону утонула девушка - буквально в сотне метров от того места, где стоял пригожинский танк возле цирка, в течение недель потом из канализационных коллекторов извлекали трупы бомжей, застрявших там и утонувших.
Каховская ГЭС была разрушена почти месяц назад, но трупы продолжают находить.
И если бы только единичные трупы - мы пока еще не знаем, сколько ядовитых веществ смысло водой вниз по течению Днепра и в Черное море, сколько скотомогильников оказалось размыто, и какой инфекцией сегодня напитано все вокруг. Сейчас не знаем, но позже все проявится.
А.Б.
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==91== написал 05.07.2023 11:31
Как ты думаешь сколько раз надо убить россиян за эту катастрофу?
Масштабы уже насчелкали на 50 млрд.