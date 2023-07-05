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Московский листок

Иран приняли в ШОС

Опубликовано 05.07.2023 в разделе комментариев 2

иран ислам рф хомейни рушди
Иран приняли в ШОС

Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято 4 июля на 23-м саммите организации под председательством Индии.

ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия и Пакистан, а теперь вот Иран.

Организация солидная: население стран ШОС примерно равно 3,5 млрд человек. Экономика КНР — вторая экономика мира; экономика Индии — третья по ВВП.

Однако на том же заседании ШОС президент Казахстана Токаев заявил, что за 20 лет своего существования ШОС не провела ни одного масштабного экономического проекта.

А ведь напрашивается и канал из Каспия в Персидский залив, и многое другое...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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....
==91== написал 05.07.2023 11:33
Когда наглеют россияне обычно те же россияне истерят что их притесняют.
Не надоело?
Уже с голой задницей и скоро жрать будет нечего, а все еще строите из себя великих империалистов.
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Казахстан
В.В.Ж. написал 05.07.2023 11:15
А.Б.... а почему бы не обсудить проблему русофобии в Казахстане и ее ярко выраженное направление в сторону США,ЕС,казахи начали наглеть и в политическом"поле".Не стоим ли мы на грани начала конфликта как с "украиной"?,Да, еще и с экономикой дела плохи,санкции и другая мерзость со стороны Казахстана.
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