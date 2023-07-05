Иран приняли в ШОС

Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято 4 июля на 23-м саммите организации под председательством Индии.

ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия и Пакистан, а теперь вот Иран.

Организация солидная: население стран ШОС примерно равно 3,5 млрд человек. Экономика КНР — вторая экономика мира; экономика Индии — третья по ВВП.

Однако на том же заседании ШОС президент Казахстана Токаев заявил, что за 20 лет своего существования ШОС не провела ни одного масштабного экономического проекта.

А ведь напрашивается и канал из Каспия в Персидский залив, и многое другое...

А.Б.