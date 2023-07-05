Минтранс хочет брать деньги с пассажиров на случай банкротства авиакомпании

Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с пассажиров при оформлении билетов на самолет на случай банкротства авиакомпании.

Речь о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства перевозчика. Инициатива принадлежит «Ростеху», сбор составит не менее 150–300 рублей с пассажира.

Это тот самый Минтранс, который организовал многодневную пробку на Керченском мосту?

Так можно организовать сбор на случай внезапного помутнения мозгов у Минтранса. Прямо там, на мосту, рубликов по триста - все равно люди отдыхать едут, деньги есть, и в очереди все равно делать нечего... А на эти деньги закупать воду, мороженое и переносные сортиры.

А на Антоновском мосту в Херсоне - сбор на случай прорыва ВСУ: 300 рублей на легковой, 500 на грузовой и тысяча на танке...

А.Б.