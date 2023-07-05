Тайвань является угрозой всему миру

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном куратор китайской дипломатии в ЦК компартии Ван И заявил, что Пекин не пойдет на компромисс по вопросам Тайваня и своей территориальной целостности. Он также отметил, что отношения двух государств зашли в тупик и находятся в критическом моменте, где США и Китаю следует выбрать между конфликтом и сотрудничеством.

И что столько шума вокруг острова с населением чуть больше 20 миллионов человек на краю света?

Если Китай вторгнется на Тайвань и на острове остановится производство передовых полупроводниковых чипов, то мировая экономика в год будет терять до $1 трлн в течение нескольких лет, заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

Чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), используются в «почти каждой категории электронных устройств по всему миру».

А.Б.