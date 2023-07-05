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Московский листок

Тайвань является угрозой всему миру

Опубликовано 05.07.2023 в разделе комментариев 1

Тайвань является угрозой всему миру

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном куратор китайской дипломатии в ЦК компартии Ван И заявил, что Пекин не пойдет на компромисс по вопросам Тайваня и своей территориальной целостности. Он также отметил, что отношения двух государств зашли в тупик и находятся в критическом моменте, где США и Китаю следует выбрать между конфликтом и сотрудничеством.

И что столько шума вокруг острова с населением чуть больше 20 миллионов человек на краю света?

Если Китай вторгнется на Тайвань и на острове остановится производство передовых полупроводниковых чипов, то мировая экономика в год будет терять до $1 трлн в течение нескольких лет, заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

Чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), используются в «почти каждой категории электронных устройств по всему миру».

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==91== написал 05.07.2023 11:36
Вообще-то все забыли, что континентальный Китай по статусу это те же ЛНР-ДНР.
Лигитимное правительство находится на Тайване.
Пример захватнической деятельности СССР.
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