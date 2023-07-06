Самозанятый - это "раб с хижиной"

Правительство РФ не поддержало повышение максимального дохода для самозанятых. Законопроект ЛДПР предлагал увеличить максимальный доход самозанятого с 2,4 млн рублей до 4,8 млн рублей в год.

Ясно, что правительство и не могло поддержать проект, позволяющий рабам "отвязаться", то есть заработать больше, чем нужно для умеренного потребления.

2,4 миллиона рублей - это ровно 200 тысяч рублей в месяц, и навряд ли округлость этой цифры случайна. При нынешнем курсе евро - примерно 2 тысячи в месяц, то есть очень скромно по европейским меркам, да и по современным российским "не айс", ведь это предельная величина, больше которой зарабатывать низ-зя!

А почему, кстати? Ведь нижней планки заработка нет, зарабатывай хоть ноль рублей, на него и живи. Тем более, что свои социальные обязательства перед самозанятым государство снимает - у него нет минимальной зарплаты, и много, чего нет.

А максимум - это 200 тысяч в месяц, с которых вычтем сразу 4 или 6 процентов налогов и главное - поймем, что 200 тысяч не зарплата, а "грязный" доход. С сколько из него остается на личное потребление, никого не волнует.

Я сам как самозанятый выпускал муниципальную газету. Это очень убогий бизнес, если рассматривать его именно как бизнес. На самом деле вы из этих денег оплачиваете все производственные расходы, которые у вас обязательно возникают. И реально у вас на руках остается совсем немного.

И еще раз напомню - это максимальный доход! Выше определенной социальной планки вы как самозанятый не прыгнете никогда. И правительство ни за что не даст вам сделать этого.

А.Б.