Минтранс хочет брать деньги с пассажиров на случай банкротства авиакомпании

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло и достигло 50. Найдены еще два тела, 137 человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 134 пострадавших.

Так всегда бывает - число жертв катастрофы всегда увеличивается со временем, иногда кратно.

Например, после грандиозного наводнения, когда в центре Ростова-на-Дону утонула девушка - буквально в сотне метров от того места, где стоял пригожинский танк возле цирка, в течение недель потом из канализационных коллекторов извлекали трупы бомжей, застрявших там и утонувших.

Каховская ГЭС была разрушена почти месяц назад, но трупы продолжают находить.

И если бы только единичные трупы - мы пока еще не знаем, сколько ядовитых веществ смысло водой вниз по течению Днепра и в Черное море, сколько скотомогильников оказалось размыто, и какой инфекцией сегодня напитано все вокруг. Сейчас не знаем, но позже все проявится.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу не напоминаю больше, вызывает раздражение. Реквизиты ниже. Всем спасибо заранее, и тем, кто помогает, и тем, кто издевается - ваши плевки очень важны для нас, мы ими утираемся...

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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