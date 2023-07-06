Матвиенко предложили облегчить ограничения на выезд из страны

На имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, пришло предложение повысить суммы долга, ограничивающие выезд граждан за рубеж.

Сейчас в соответствии с законодательством ограничить выезд за пределы России могут лицам, которые имеют долг по алиментам более 10 тысяч рублей или более 30 тысяч рублей по иным обязательствам. В конце 2022 года число тех, кто не смог выехать за границу из-за долговых обязательств составило порядка 8 миллионов россиян.

Ситация парадоксальная - с той стороны нас стараются не впустить, хоть это и противоречит основополагающим документам ООН. А с этой пытаются не выпустить, хоть право на свободный выезд и гарантировано Конституцией. Так и написано в Статье 27: "Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации".

Причем повод не выпустить - сто долларов по алиментам - смехотворен. Ведь если у вас нет 100 долларов на алименты, то какие уж вам поездки за границу?

Установленный предел не пересматривался с 2017 года. Сейчас, учитывая инфляцию за последние шесть лет, суммы можно назвать незначительными и они не могут стать причиной, по которой люди будут скрываться от уплаты долга за пределами национальной юрисдикции.

Но я бы подошел с другого конца - с какой стати вообще существует эта норма, плохо монтирующаяся с Основным законом страны?

А.Б.