В НАТО отмечают проблемы ВСУ нато ес Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Politico рассказал, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления. «Они сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», — отметил глава НАТО. Столтенберг добавил, что ВСУ также необходимо преодолеть «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей». Какая неожиданность! Оборонительные рубежи, какие-то люди с оружием... Но а зачем наступать в этом направлении, когда гораздо проще - в противоположном! Тем более, что половина Украины сейчас в Европе. А.Б.



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