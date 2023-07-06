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Московский листок

В НАТО отмечают проблемы ВСУ

Опубликовано 06.07.2023 в разделе комментариев 0

нато ес
В НАТО отмечают проблемы ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Politico рассказал, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления.

«Они сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», — отметил глава НАТО.

Столтенберг добавил, что ВСУ также необходимо преодолеть «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей».

Какая неожиданность! Оборонительные рубежи, какие-то люди с оружием...

Но а зачем наступать в этом направлении, когда гораздо проще - в противоположном! Тем более, что половина Украины сейчас в Европе.

А.Б.



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