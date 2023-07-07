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Московский листок

Россия заплатила по международным займам 68% от плана из-за санкций

Опубликовано 07.07.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Россия заплатила по международным займам 68% от плана из-за санкций

Россия из-за санкций заплатила по международным займам 68% от плана или 16,3 млрд руб. говорится в заключении Счетной палаты.

Речь идет о кредитах перед международными финансовыми организациями, иностранными государствами, юрлицами и иными субъектами международного права. На фоне санкций у России возникали проблемы с погашением долгов — например, платежи не были зачислены в срок по графику, отметили аудиторы.

У меня одного осталось ощущение какой-то шизофрении?

У нас конфисковали 300 миллиардов долларов резервов, у нас арестовали прорву денег и недвижимости частных лиц и организаций, для войны с нами наши кредиторы поставили оружия Украине на миллиарды долларов, а мы продолжаем оплачивать долги перед ними? Мы стали страной-изгоем в самом прямом значении этого слова - и продолжаем платить?

Да нам теперь можно без порток отплясывать - мы изгой, нас никуда не пускают, у нас президент в международном розыске, нас обобрали! А мы по долгам платим, которые, вдобавок, не мы и брали...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ойц! А кто это сделал?
Кущ рыдает написал 07.07.2023 10:17
Такая шикарная страна, ни на кого не нападала в жизни, никогда не страдала нацизмом, шовинизмом и фашизмом даже по отношению к собственным гражданам, и вот тебе раз. Прям абидна
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