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Московский листок

Путин подписал указ о правовом положении россиян, имеющих украинское гражданство

Опубликовано 07.07.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
Путин подписал указ о правовом положении россиян, имеющих украинское гражданство

Указом устанавливается порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами России, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для украинских граждан.

Кроме того, закрепляется проведение проверки по данному факту и вынесение соответствующего заключения.

Таким образом, упомянутые граждане не смогут совершать действия, которые разрешаются по правам, предусмотренным для граждан Украины.

Вы что-нибудь поняли? Что имеется в виду?

Что россиянин, имеющий украинское гражданство, не обязан являться на призывной пункт ВСУ? Или что он обязан служить в российской армии, даже если у него есть украинский паспорт? Или он не может в России свободно носить оружие, а на Украине может? Или там тоже не может?

Или дело в том, что на Украине ниже возраст согласия, и приехав в Россию со своей малолетней подружкой, обладатель двойного гражданства может быть привлечен за педофилию?

 А.Б.



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