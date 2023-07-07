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Московский листок

Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной

Опубликовано 07.07.2023 в разделе комментариев 0

Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной

Решение украинского руководства отправить на родину грузинского посла свидетельствует о понижении уровня дипломатических отношений между странами, заявил покинувший Украину посол Грузии Георгий Закарашвили.

"После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной", - сказал посол в эфире телекомпании "Имеди".

Накануне Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов. В МИД Грузии это решение Киева назвали крайней формой обострения отношений.

В понедельник Саакашвили после долгого перерыва участвовал в режиме видеосвязи в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.

Интересно было бы послушать по данному вопросу президента Грузии Саломе Зурабишвили, но она куда-то пропала...

Ничего не слышно и про "Грузинский легион", отличившийся показательными зверствами в текущем конфликте. Или над русскими пленными грузины издеваться могут сколько угодно, а вот над Саакашвили нельзя? Ну так в Грузии демократия неизбирательная, там надо всеми можно издеваться в равной степени. Саакашвыили показательно и жестоко убил собственного премьер-министра, а судят его за разгон митинга...

 А.Б.



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