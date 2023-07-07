- Адвоката Пономареву в Подмосковье облили зеленкой, она получила ожог глаз

В Екатеринбурге от менингита скончались двое сотрудников склада Ozon, расположенного в Кольцово. Это где аэропорт...

Первым умер 21-летний юноша, позже врачи сообщили о кончине 46-летнего пациента. В стенах больницы с аналогичным диагнозом остаются еще пятеро инфицированных.

Все они работали на складе и жили в одном и том же хостеле. Про склад известно, что там проводятся противоэпидемические мероприятия и успокаивают покупателей - менингококк через посылки не передается.

Про хостел почти ничего не известно, хотя именно ночлежка является идеальной средой для распространения инфекций, в том числе и инфекционного менингита. У нас любят красиво называть некрасивые вещи: групповуху gang bang, наемного убийцу киллером... А людей, живущих на грани нищеты - "попавшими в трудную ситуацию", хотя эта ситуация может быть от рождения и до самой смерти.

Но я бы спросил перво-наперво - почему люди, имеющие постоянную работу, не имеют постоянного жилья и ютятся в ночлежке? Не хотят жить как люди? Не думаю. Думаю, снять квартиру им не по карману.

Еще странней, что люди эти имеют постоянную работу, но в качестве "самозанятых", то есть они, можно сказать, "бизнесмены". Как Илон Маск или Роман Абрамович.

То есть у них как у бизнесменов нет никакой минимальной заработной платы, они имеют счастливое право вообще ничего не зарабатывать, трудясь при этом в поте лица. А вот максимум есть - 2,4 миллиона в год, и только что правительство отказалось его увеличивать...

Но что-то мне подсказывает, что наши "бизнесмены из ночлежки" этого максимума и близко не вырабатывали.

А еще раньше были социальные болезни. Большая Советская энциклопедия определяла их так: "заболевания человека, в возникновении и распространении которых важную роль играют неблагоприятные социально-экономич. условия. К с. б. относят: туберкулёз, венерич. болезни, алкоголизм, наркоманию, авитаминозы и др. болезни недостаточного питания, некоторые проф. болезни".

В Большой Российской энциклопедии такой страницы нет. Была раньше, но сейчас нет. 404.

И вообще раньше социальные болезни были, и они обязывали государство реагировать. Например, больным открытой формой туберкулеза в СССР полагалось отдельное жилье.

Сейчас, как вы понимаете, ничего не полагается. Даже слова такого нет, "социальные болезни". Сами они никуда не делись, но больше никого ни к чему не обязывают.

Что касается менингококковой инфекции, то формально она к социальным болезням не относилась, но путь передачи — воздушно-капельный, для заражения нужен тесный контакт с больным или бактерионосителем. Восприимчивость к инфекции — всеобщая. То есть скученность в местах проживания - это наилучшая социальная среда для распространения инфекционного менингита. При нормальных условиях жизни вы, скорее всего, не заболеете.

Но кого сейчас волнуют условия жизни граждан? Особенно самозанятых - они во всем предоставлены сами себе. Удивительно, что ОМС на них распространяется...

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Про помощь каналу не напоминаю больше, вызывает раздражение. Реквизиты ниже. Всем спасибо заранее, и тем, кто помогает, и тем, кто издевается - ваши плевки очень важны для нас, мы ими утираемся...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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