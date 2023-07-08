Ждем кассетных снарядов из США

7 июля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине. Киев получит 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на Пентагоне заявил, что гуманитарный аспект использования кассетных бомб на Украине не перевешивает желания не допустить победы России в конфликте: «Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили», — отметил чиновник.

Что до Bradley и бронетранспортеров Stryker, то США просто сремятся избавиться от малоэффективных и устаревших образцов вооружения. Системы ПВО Avenger и Stinger действительно ограничивают применение российских ВВС, где у ВС РФ явное преимущество.

155-миллиметровую гаубицу и снаряды к ней поставляют, потому что Украина вообще не производит орудийных стволов, советские запасы давно выбиты, а ствольная артиллерия стала главным оружием этого конфликта.. Тут все понятно.

Непонятно, зачем поставлять кассетные боеприпасы? Ясно, что ответом будет применение точно таких же, только больше и чаще. Что приведет к колоссальным потерям, в том числе и мирного населения.

И фраза американского замминистра "хуже для гражданских на Украине, если победит Россия". Это если победит Украина, то действительно гражданским будет совсем нехорошо - мы все это видим в "освобожденном" Херсоне и других местах. А чем так опасны для украинцев русские? Тем, что еще 30 лет назад они жили в одном государстве, причем с 1654 года. США тогда просто еще не было.

И сейчас украинцы - это вторая по численности национальная группа в РФ. Спросите Валентину Матвиенко, родившуюся, кстати, в Краснодоне, сильно ли ее притесняют по национальному признаку?

А.Б.