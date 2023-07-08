Главное событие трудового права за июнь

Что плохого в большой премии? Только одно. При желании её можно и не дать. Не дать и особо не объяснять причины. Работодателю пришлось проиндексировать зарплату. Хорошо, уменьшим премиальную часть и в итоге выплатим работникам столько же, сколько платили раньше.

Работник слишком хорошо знает свои трудовые права, является активистом профсоюза, просто чем-то не понравился – тоже можно уменьшить премию или убрать вовсе.

Менеджеру среднего звена захотелось почувствовать себя настоящим хозяином, чувство собственной важности малость почесать – то же можно кого то сделать любимчиком – дать премию побольше, кому то (кто не правильно посмотрел) – наоборот.

В общем, ситуация, когда значительная часть того, что является обычным, ежемесячно ожидаемым заработком, оформлена как премия, создаёт чрезвычайно широкое поле для злоупотреблений.

15 июня 2023 года Конституционный суд вынес решение, сильно сузившее данное поле (Постановление КС РФ от 15.06.2023 N 32-П). Подробно о данном событии рассказывает Сергей Храмов (Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России).

«Как известно - в состав заработной платы, в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса, входит оклад», – поясняет Сергей Храмов. — «А также стимулирующие и компенсационные выплаты. При этом стимулирующие выплаты (премия) очень часто составляют большую часть заработной платы. Например, у водителя автобазы президента премия составляет 200% от оклада.

За малейшую провинность работодателем снимается премиальная часть. Причём, снимается не только за неисполнение обязанностей (технологию нарушил, план недовыполнил), но и за малейшее нарушение трудовой дисциплины. То есть, выговор или предупреждение, и работник теряет месячную премию, а достаточно часто (в соответствии с положениями о премировании данного предприятия) и квартальную премию и годовую, что уже солидные суммы».

Как рассказывает Сергей Храмов, в суде эти депремирования обжаловать крайне сложно - «Судебная практика складывалась таким образом, что любая премия рассматривалась, как проявление доброй воли работодателя и суд не вправе рассматривать обоснованность депремирования. За одним исключением. Если депремирование связано с взысканием. При отмене взыскания автоматически возвращается удержанная часть зарплаты в виде премии».

Однако в настоящее время ситуация резко изменилась.

«На чём основана позиция судов, что депремирование – это добрая воля работодателя? На статье 191 ТК, в которой сказано, что работодатель вправе поощрять работника. В том числе объявлять благодарность, представлять к ведомственной награде, представлять к государственной награде, выдавать премию, и так далее. Но 15 июня этого года Конституционный суд издал постановление о проверке соответствия Конституции норм статьи 135 Трудового кодекса». (Напоминаем, постановление – это акт Конституционного суда, обязательный к исполнению и вступающий в силу немедленно после издания)».

Как рассказывает Сергей Храмов, Конституционный суд наконец обратил внимание на то, о чём и он, и другие представители свободных профсоюзов говорили уже 30 лет.

О том, что премия может быть разовой (допустим, за то, что работник пожар в цехе потушил или ещё что-то ценное сделал) и есть регулярная (!) премия, которая просто дополняет зарплату. Конституционный суд разделил эти понятия. И ввёл в оборот понятие регулярная премия.

«Также», – поясняет Сергей Храмов, - «Конституционный суд признал, что депремирование является штрафом и удержанием из заработной платы. А следовательно ограничено статьями 137 и 138 Трудового кодекса. А именно, депремирование возможно только после взыскания и не больше чем на 20% от суммы всей заработной платы (даже если у тебя премия 50% зарплаты, всё равно больше чем 20% от суммы зарплаты снимать нельзя). И это постановление уже вступило в силу.

Я считаю это постановление Конституционного суда прорывным. Оно существенно меняет основы наших трудовых отношений в России!»

Также Сергей Храмов пояснил, что профсоюз будет направлять на АЗ «Урал» (Миасс) и другие предприятия, на которых есть первички профсоюза, требования изменить коллективные договора и положения об оплате труда в соответствии с данным положением (то есть, ограничить сумму депремирования 20% заработной платы).