Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества, такое мнение в беседе со Sky News выразила климатолог Фридерике Отто.

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, которые приводит издание, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года, тогда среднемировая температура составила 16,92 градуса.

"Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем", — заявила Отто.

В этом году ООН предупреждала о росте глобальных температур из-за изменения климата.

Как заявил в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, организация ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары.

Ну, мнение главы ВОЗ о климате ничуть не компетентней моего. Гебрейсус, возглавляющий ВОЗ, даже не врач, а вообще никто. Биолог из Эфиопии. У меня хотя бы врачебное образование есть, но в климатологии я тоже ничего не понимаю.

Кстати, диссертация Гебрейсуса была на тему распространения малярии возле плотин в Эфиопии. Так может, подрыв плотины Каховской ГЭС - это борьба с малярией? А заодно с распространением холеры, которая распространяется с водой. А нет воды, нет и холеры... Вообще ничего нет. Или это находится вне интересов ВОЗ?

Ну так и мне, к примеру, какое дело до того, что в Эфиопии от жары люди помирают - у нас, наоборот, климат улучшается. Вот сейчас закончу сьемку, и купаться пойду...

А.Б.