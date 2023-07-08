Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества

Опубликовано 08.07.2023 в разделе комментариев 0

климат потепление
Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества

Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества, такое мнение в беседе со Sky News выразила климатолог Фридерике Отто.

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, которые приводит издание, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года, тогда среднемировая температура составила 16,92 градуса.

"Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем", — заявила Отто.

В этом году ООН предупреждала о росте глобальных температур из-за изменения климата.

Как заявил в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, организация ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары.

Ну, мнение главы ВОЗ о климате ничуть не компетентней моего. Гебрейсус, возглавляющий ВОЗ, даже не врач, а вообще никто. Биолог из Эфиопии. У меня хотя бы врачебное образование есть, но в климатологии я тоже ничего не понимаю.

Кстати, диссертация Гебрейсуса была на тему распространения малярии возле плотин в Эфиопии. Так может, подрыв плотины Каховской ГЭС - это борьба с малярией? А заодно с распространением холеры, которая распространяется с водой. А нет воды, нет и холеры... Вообще ничего нет. Или это находится вне интересов ВОЗ?

Ну так и мне, к примеру, какое дело до того, что в Эфиопии от жары люди помирают - у нас, наоборот, климат улучшается. Вот сейчас закончу сьемку, и купаться пойду...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Адвоката Пономареву в Подмосковье облили зеленкой, она получила ожог глаз
Адвоката Пономареву в Подмосковье облили зеленкой,...
07.07.2023
Ядерное оружие, армия и ЧВК
Ядерное оружие, армия и ЧВК
03.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Эрдоган предлагает принять Украину в НАТО (0)
Директор МАГАТЭ заявил, что положение ЗАЭС на линии фронта сейчас крайне уязвимо (0)
Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества (0)
Главное событие трудового права за июнь (0)
Ждем кассетных снарядов из США (8)
Адвоката Пономареву в Подмосковье облили зеленкой, она получила ожог глаз (0)
Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной (5)
Путин подписал указ о правовом положении россиян, имеющих украинское гражданство (6)
Россия заплатила по международным займам 68% от плана из-за санкций (50)
Жизнь и смерть "бизнесменов из ночлежки" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss