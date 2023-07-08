Директор МАГАТЭ заявил, что положение ЗАЭС на линии фронта сейчас крайне уязвимо

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK назвал крайне уязвимым положение Запорожской АЭС на фоне украинского контрнаступления.

"Я посещал Запорожскую АЭС трижды. Сейчас, в ситуации, когда украинские войска ведут контрнаступление, станция расположена на передовой линии фронта и находится в крайне уязвимом положении", — сказал он.

Гросси подчеркнул, что на станции постоянно работают эксперты МАГАТЭ, которые могут получать информацию в режиме реального времени.

"Несколько дней назад было несколько заявлений <…> что что-то страшное произойдет <…>. Мы привыкли к этому. Эксперты МАГАТЭ постоянно проверяют. Мы не нашли взрывчатых веществ, о которых говорилось".

Если же на станции действительно произойдет авария, то винить можно будет только самих себя, считает глава МАГАТЭ.

Беда в том, что после аварий на ЧАЭС и Фукусиме ничего страшного, с точки зрения политиков, не произошло - ну какие-то территории оказались заражены, ну какие-то люди пострадали, но даже в сравнении со штурмом Артемовска или Мариуполя, жертв было относительно немного. И у политиков, которые в целом являются людьми очень средних способностей, могло сложиться, и скорее всего, сложилось впечатление - ничего страшного. Тем более, что реакторы ВВЭР на ЗАЭС более безопасны, чем РБМК на ЧАЭС или реакторы на МОХ-топливе в Японии. Мол, на месте Каховского водохранилища и так пустыня, ну будет еще и радиоактивная...

А.Б.