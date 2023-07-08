Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Эрдоган предлагает принять Украину в НАТО

Опубликовано 08.07.2023 в разделе комментариев 0

украина нато
Эрдоган предлагает принять Украину в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

Турция старейший член НАТО, с 1949 года, и ее голос, хоть и не определяющий, но очень весомый.

А от конфликта на Украине Турция не несет вообще никаких неудобств, наоборот, продает различные товары, в том числе и военного назначения, обеим сторонам.

При этом Россия, вечный конкурент Турции в регионе, теряет влияние и уступает его Анкаре, а Украина ослабевает настолько, что уже никогда не сможет составить конкуренции турецкому доминированию.

К тому же половина Украины, как и Кубань, Крым и юг Ростовской области - это бывшая Османская империя. При известном стечении обстоятельств, часть этих территорий может вернуться под руку Анкары.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Адвоката Пономареву в Подмосковье облили зеленкой, она получила ожог глаз
Адвоката Пономареву в Подмосковье облили зеленкой,...
07.07.2023
Ядерное оружие, армия и ЧВК
Ядерное оружие, армия и ЧВК
03.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Эрдоган предлагает принять Украину в НАТО (0)
Директор МАГАТЭ заявил, что положение ЗАЭС на линии фронта сейчас крайне уязвимо (0)
Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества (0)
Главное событие трудового права за июнь (0)
Ждем кассетных снарядов из США (8)
Адвоката Пономареву в Подмосковье облили зеленкой, она получила ожог глаз (0)
Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной (5)
Путин подписал указ о правовом положении россиян, имеющих украинское гражданство (6)
Россия заплатила по международным займам 68% от плана из-за санкций (50)
Жизнь и смерть "бизнесменов из ночлежки" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss