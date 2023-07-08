Эрдоган предлагает принять Украину в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

Турция старейший член НАТО, с 1949 года, и ее голос, хоть и не определяющий, но очень весомый.

А от конфликта на Украине Турция не несет вообще никаких неудобств, наоборот, продает различные товары, в том числе и военного назначения, обеим сторонам.

При этом Россия, вечный конкурент Турции в регионе, теряет влияние и уступает его Анкаре, а Украина ослабевает настолько, что уже никогда не сможет составить конкуренции турецкому доминированию.

К тому же половина Украины, как и Кубань, Крым и юг Ростовской области - это бывшая Османская империя. При известном стечении обстоятельств, часть этих территорий может вернуться под руку Анкары.

А.Б.