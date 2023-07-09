Суд постановил - у работника есть права. Даже в "Вайлдберриз"

3 июля Мособлсуд отказал «Вайлдберриз» в апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции. Теперь компания обязана заключить со своим работником Александром Швец (председателем первичной профсоюзной организации работников и специалистов ООО Вайлдберриз, входит в РПРиУ- СПР) трудовой договор и вернуть все удержанные с его зарплаты штрафы.

Как мы уже писали, «Вайлдберриз» не любит брать на себя лишние обязательства перед работниками, поэтому с людьми заключают не трудовые, а гражданско-правовые договоры (в этом случае сотрудникам не идёт трудовой стаж, не будет больничных, отпускных начислений, любого работника могут уволить по субъективному решению компании.)

При этом «Вайлдберриз» любит, чтобы работники несли максимальные обязательства перед ней. А именно — работников (всех занимавшихся с данным товаром) штрафуют, если товар оказался не исправен. Отметим, что работники не имеют права досматривать и проверять учитываемый ими товар. Тем не менее, поставщик поставил неисправный товар – работник платит. То есть, работники выступают ещё и в роли страховщиков товара. Правда, в отличие от обычной страховой кампании, безвозмездно и недобровольно (договоров о коллективной материальной ответственности работники не подписывали и, тем более, не получали с «Вайлдберриз» платы за оказанные страховые услуги).

Возмущение работников вылилось в создание профсоюза (первичка РПРиУ- СПР) и обращение в Подольский городской суд.

Суд первой инстанции «Вайлдберриз» проиграла. Подала апелляцию и снова проиграла. Теперь, как поясняет Сергей Храмов (Председатель Совета РПРиУ-СПР, генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России), по уже наработанному образцу пойдут иски от других работников.