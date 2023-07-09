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Московский листок

Минобороны Украины призналось в теракте на Керченском мосту

Опубликовано 09.07.2023 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Минобороны Украины призналось в теракте на Керченском мосту

Ответственность за теракт на Крымском мосту осенью 2022 года лежит на властях Украины, заявила в Telegram заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр. По ее словам, прошло 273 дня, как был нанесен удар по Крымскому мосту, «чтобы нарушить россиянам логистику». 

До последнего времени власти Украины отрицали свою причастность к теракту. А это был именно классический теракт, а не "удар" - был подорван грузовик с взрывчаткой, погиб и водитель машины (возможно, он и не знал, что везет свою смерть) и посторонние люди, просто проезжавшие мимо.

Никто особо и не сомневался в авторстве, но все же призначние дорогого стоит - теперь об украинском терроризме можно говорить прямо, без кавычек.

Наверно, рано или поздно последуют и другие признания "подвигов" - например, подрыв Каховской ГЭС или подготовка к теракту на Запорожской АЭС.

Сейчас тема украинского терроризма как-то замалчивается - естественно, что "цивилизованным" странам неудобно признавать, что они снабжают оружием, в том числе неконвенционным, государство-террорист.

Но отчего держит язык в попе российская пропаганда? Мне это не известно. 

А.Б.



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