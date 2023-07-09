Икону "Спас Нерукотворный", которую передал Путин, доставили на передовые позиции

Икону "Спас Нерукотворный", которую российским военным передал Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки войск "Запад" для причастия, свидетельствует видео Минобороны.

Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении в апреле поздравил военных с Пасхой и передал им в дар копию иконы.

"Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск "Запад" на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного, чтобы перед этим образом бойцы возносили свои молитвы к Господу. Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому", — сообщили в ведомстве.

По оценке русского военного историка А. А. Керсновского, П. С. Ванновский был:

"…Полной противоположностью просвещенному и «либеральному» Милютину. В сравнении с Милютиным он был обскурантом — своего рода «военным Победоносцевым», а по характеру — вторым Паскевичем. Человек в высшей степени грубый и придирчивый, он деспотически обращался с подчинёнными. Служить с ним было очень тяжело, и редко кто выносил это сколько-нибудь продолжительное время"...

Армия выносила Ванновского в роли министра 17 лет, однако. В отставку его отправил уже Николай Второй, как раз вступивший на престол. Но после отставки с поста военного министра, он был назначен министром просвещения! Совсем как Шойгу - пригоден к любой должности...

Но тут уж даже Победоносцев писал царю: "Но в самом начале можно было предвидеть, что он не может справиться с делом, которое принял на себя. <…> Новый министр, не прибегая к советам с лицами, ближе стоявшими к делу просвещения и школ, приступил к реформам, разрушившим все прежние учебные порядки, и к мерам, в сущности послужившим не к утверждению, а к новому колебанию потрясённой уже учебной дисциплины"...

В общем, икона от верховного главнокомандующего и своевременное причастие - это как раз то, что требуется войскам для отражения наступления противника...

Ну и на память - статья из Конституции РФ номер 14: "Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

А.Б.