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Московский листок

Польша передала Украине около десятка вертолетов Ми-24 советской разработки

Опубликовано 09.07.2023 в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Польша передала Украине около десятка вертолетов Ми-24 советской разработки

Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, сообщает газета Wall Street Journal.

В НАТО очень щепетильно относятся к правам на вооружение - мы часто видим, как одна страна пытается что-то передать или продать Украине, но третья страна, которая имеет долю в производстве этого оружия или боеприпасов у нему, начинает возражать - и сделка срывается.

А почему Польша в данном случае передает воюющей с Россией стране полученные от нас же вертолеты? Навряд ли соглашения в рамках Варшавского договора это предполагали. Тем более, что техника в рамках ОВД передавалась бесплатно или с существенным дисконтом.

Когда Польша участвовала в агрессии НАТО против Ирака, кстати, по ложному поводу, который был сфальсифицирован ЦРУ, РФ не передавала оружие Саддаму Хусейну для войны с поляками, и вообще с натовскими войсками. Саддам воевал тем, что ему было поставлено ранее.

Та же история с Югославией - мы даже отказывались модернизировать технику, которая уже была поставлена ранее.

А оказывается, можно было...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ....2. написал 09.07.2023 11:53
А с чего бы это с Вами,недосуществам кацапорылыми низшей расы (кацапопитеками)кто то консультировался.Вас недосушнедосуществ низшей расы (кацапопитеков)расстреливаем без суда и следствия как бешеных собак в промышленных масштабах,или как говорят люди....окончательно решаем кацапский вопрос....,а для этого все средства хороши.И какое отношение кацапорылые недочеловеки имеют к этиэтим самым вертолетам,где установлены наши двигатели,а теперь уже и лопасти?Вертолеты поставлял СССР.При чем за деньги.Более того.Нам и МиГ-29 массово передают для которых мы то же двигатель собственный готовим.
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
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Re: Re: Карл. Советской разработки.
Бибир написал 09.07.2023 11:49
Калашников М.
Почему Эрдоган вьет из Москвы веревки? Потому что Кремль не может ничем ответить. Потому что через Турцию пролегают пути параллельного импорта РФ, и если что турки их перекроют, вызвав острый кризис у нас. Причина редкостной импотенции нашей власти кроются в ее узколобости и промышленной отсталости РФ. У всякого провала есть мощные корни в прошлом.
Всякий, меня смотрящий или читающий, знает с 2007 года, как только в Кремле забили в барабаны по поводу многополярного мира, величия РФ и принялись накачивать военный бюджет, М.К. говорил: нельзя быть с голым задом но с мечом. Помимо пушек необходимо производить тьму гражданской продукции. А если у тебя вся экономика состоит из выпуска оружия и добычи сырья, то тебе конец. Если ты претендуешь на один из полюсов мира и намереваешься бросить вызов Западу, то как минимум обязан иметь свое производство электроники, станков, двигателей, тонкой химии и проч.
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Re: Re: Карл. Советской разработки.
Бибир написал 09.07.2023 11:45
Нутром теперешняя воровская знать сие чует и пытается не допустить новой индустриализации. С 1994 до 2001 год мне довелось присутствовать на заседаниях правительства. Мне прекрасно известна патологическая, какая-то запредельная ненависть сего бомонда к реальному производству, сквозящая не в словах на словах-то они за, а в делах. Хотя покойный Лозино-Лозинский мне еще в 1998 говорил: они еще и комплекс неполноценности перед отечественными инженерами и великими директорами производства чувствуют. Но именно это и предопределяет и нынешнее положение РФ как данницы Китая и той же Турции, и прямиком ведет страну к поражению в войне. Для меня сие давно не тайна. Просто их провал надо превратить в победу патриотов. И начать великое очищение Руси. С новой индустриализацией, конечно
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Re: Карл. Советской разработки.
Бибир написал 09.07.2023 11:42
Почему Потому, что индустриализация, породив тысячи заводов и фабрик пусть даже очень автоматизированных породит и тех, кто сметет нынешнюю элиту сырьевиков, чинуш распильщиков и ростовщиков. Индустриализация это влиятельные несырьевые промышленники и агроиндустриалы, миллионы инженеров, техников и рабочих высокой квалификации. Рост промышленности вызовет усиление науки и образования, а это еще миллионы умных людей с хорошими доходами. Все это почва и для красных, и для национал-патриотических движений. Такие люди попросту выкинут прочь нынешнюю воровскую элиту и сами станут властью. Да еще и заставят теперешний бомонд ответить за многое.
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Карл. Советской разработки.
Бибир написал 09.07.2023 11:40
И все же не хватает этого футуриста непохуиста Калашникова на мск. Тот скурпулезно в вооружении копался и мечтал о величии. Что пишет...
ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
Начало
https://t.me/roy_tv_mk/4510
Казалось бы, все кристально ясно: чтобы победить в войне и сделать так, чтобы Эрдоган не вытирал о русских ноги, надо построить свою сильную промышленность. Иначе позорный крах и обвал в затяжной войне.
Но наши верхи индустриализации дико боятся. Они даже само это слово не произносят. Вспомните-ка все эти Послания. Они в лепешку расшибутся, но попробуют просто сменить одного поставщика товаров и технологий на другого. Не Запад так Китай или Индия. Но лишь бы своих заводов не строить
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