Польша передала Украине около десятка вертолетов Ми-24 советской разработки

Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, сообщает газета Wall Street Journal.
В НАТО очень щепетильно относятся к правам на вооружение - мы часто видим, как одна страна пытается что-то передать или продать Украине, но третья страна, которая имеет долю в производстве этого оружия или боеприпасов у нему, начинает возражать - и сделка срывается.
А почему Польша в данном случае передает воюющей с Россией стране полученные от нас же вертолеты? Навряд ли соглашения в рамках Варшавского договора это предполагали. Тем более, что техника в рамках ОВД передавалась бесплатно или с существенным дисконтом.
Когда Польша участвовала в агрессии НАТО против Ирака, кстати, по ложному поводу, который был сфальсифицирован ЦРУ, РФ не передавала оружие Саддаму Хусейну для войны с поляками, и вообще с натовскими войсками. Саддам воевал тем, что ему было поставлено ранее.
Та же история с Югославией - мы даже отказывались модернизировать технику, которая уже была поставлена ранее.
А оказывается, можно было...
А.Б.
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Дмитрий г.Запорожье ....2. написал 09.07.2023 11:53
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
Бибир написал 09.07.2023 11:49
Почему Эрдоган вьет из Москвы веревки? Потому что Кремль не может ничем ответить. Потому что через Турцию пролегают пути параллельного импорта РФ, и если что турки их перекроют, вызвав острый кризис у нас. Причина редкостной импотенции нашей власти кроются в ее узколобости и промышленной отсталости РФ. У всякого провала есть мощные корни в прошлом.
Всякий, меня смотрящий или читающий, знает с 2007 года, как только в Кремле забили в барабаны по поводу многополярного мира, величия РФ и принялись накачивать военный бюджет, М.К. говорил: нельзя быть с голым задом но с мечом. Помимо пушек необходимо производить тьму гражданской продукции. А если у тебя вся экономика состоит из выпуска оружия и добычи сырья, то тебе конец. Если ты претендуешь на один из полюсов мира и намереваешься бросить вызов Западу, то как минимум обязан иметь свое производство электроники, станков, двигателей, тонкой химии и проч.
Бибир написал 09.07.2023 11:45
Бибир написал 09.07.2023 11:42
Бибир написал 09.07.2023 11:40
ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
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Казалось бы, все кристально ясно: чтобы победить в войне и сделать так, чтобы Эрдоган не вытирал о русских ноги, надо построить свою сильную промышленность. Иначе позорный крах и обвал в затяжной войне.
Но наши верхи индустриализации дико боятся. Они даже само это слово не произносят. Вспомните-ка все эти Послания. Они в лепешку расшибутся, но попробуют просто сменить одного поставщика товаров и технологий на другого. Не Запад так Китай или Индия. Но лишь бы своих заводов не строить