Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, сообщает газета Wall Street Journal.

В НАТО очень щепетильно относятся к правам на вооружение - мы часто видим, как одна страна пытается что-то передать или продать Украине, но третья страна, которая имеет долю в производстве этого оружия или боеприпасов у нему, начинает возражать - и сделка срывается.

А почему Польша в данном случае передает воюющей с Россией стране полученные от нас же вертолеты? Навряд ли соглашения в рамках Варшавского договора это предполагали. Тем более, что техника в рамках ОВД передавалась бесплатно или с существенным дисконтом.

Когда Польша участвовала в агрессии НАТО против Ирака, кстати, по ложному поводу, который был сфальсифицирован ЦРУ, РФ не передавала оружие Саддаму Хусейну для войны с поляками, и вообще с натовскими войсками. Саддам воевал тем, что ему было поставлено ранее.

Та же история с Югославией - мы даже отказывались модернизировать технику, которая уже была поставлена ранее.

А оказывается, можно было...

А.Б.