"Отче наш" может сменить название

Слово "отец" в молитве "Отче наш" вносит в нее "патриархальный оттенок", заявил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, третий человек в церкви, слова которого приводит британская газета Guardian.

"Я знаю, что слово "отец" проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным", — предположил священнослужитель, выступая на заседании Генерального синода Англиканской церкви.

По мнению Коттлера, это слово также неприятно и для всех тех, кто "много трудился" из-за патриархального уклада жизни. К таким людям архиепископ причислил и себя.

Это уже не первый случай дискуссии о гендерных аспектах христианства. В феврале этого года в Англиканской церкви заявили, что рассматривают вопрос использования "гендерно-нейтральных" терминов для обозначения Бога.

Англиканская церковь относится к протестантским, но сохраняет обрядовую и каноническую линию римской церкви. Расхождение с папским престолом носило политический характер, это произошло в 16 веке, когда король Генрих Восьмой взял на себя руководство церковью.

РПЦ находится в каноническом общении с Англиканской церковью еще со времен СССР.

И вдруг - такой сюрприз! Какое уж ту каноническое общение, если Иисусова молитва будет звучать примерно как "Родитель наш"...

А.Б.