Президент США мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, заявил Владимир Зеленский.

«Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут», — сказал он.

Зеленский отметил, что Киев считает такой вариант неприемлемым.

Нет сомнения, что на Банковой именно так и считают, но за весь остальной Киев я бы не поручился. Равно и за те территории Украины, которые имели непосредственный контакт с военными действиями.

Со времен Второй мировой войны мир сильно изменился, и чужие люди уже не вызывают никакого ужаса. Иногда свои бывают куда ужасней. Тем более, когда речь о России и Украине, живших в одном государстве с 1654 года, то есть без малого 400 лет.

Это не касается жителей Западной Украины, впервые оказавшихся в российском государстве лишь в 1939 году. Это была большая ошибка - включать Галичину в состав Украины, как и Крым, хотя и по другой причине. Но на Галичину вроде бы никто и не претендует.

А на востоке и юге Украины живет совсем другой народ, даже, по сути, два народа - украинские русские и украинцы-малороссы. И для них никакой национальной катастрофы в том, чтобы оказаться под влиянием России, нет.

Дам опрос на эту тему на Социал ЗА и на ФОРУМе.мск - на Украине он в открытом доступе, в отличие от РФ, где доступу вот уже полтора года пытается помешать Роскомнадзор.

А.Б.