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Московский листок

В США намекнули на истребитель шестого поколения

Опубликовано 10.07.2023 в разделе комментариев 0

истребитель самолет
В США намекнули на истребитель шестого поколения

Прототипы истребителя шестокго поколения, похоже, уже летают. Над секретной “Зоной 51” зафиксировали как минимум два объекта с неизвестным планером типа "летающего крыла". По данным инсайдеров, в испытаниях участвуют три демонстратора.

Сейчас проект находится на стадии выбора производителя. В конкурсе участвовали три компании: Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. По сообщениям СМИ, осталось две, неизвестно, какие. Но останется только один, как в кино с Эдрианом Полом.

Таинственное изображение появилось в начале июля в соцсетях авиастроительной корпорации Lockheed Martin. Компания посвятила серию сторис 80-летию своего подразделения Skunk Works, которое занимается секретными разработками.

В коротком видео сменяют друг друга контуры самых значимых изделий, созданных "скунсами" — сверхзвуковой SR-71, истребители пятого поколения F-22 и F-35, еще несколько самолетов.

Однако один из силуэтов специалисты не узнали. Предположили, что компания засветила истребитель, разрабатываемый в рамках проекта “Воздушное превосходство нового поколения” (Next-Generation Air Dominance, или NGAD).

Планер — летающее крыло. Хвостовое оперение отсутствует. Это дает малую заметность. Двигатели, судя по всему, размещены в фюзеляже. Узкие сопла — сверху, чтобы нижняя ромбовидная плоскость гасила тепловую сигнатуру.

Есть фонарь — прозрачная часть кабины. Значит, истребитель пилотируемый. По крайней мере может стать таковым при необходимости. Считается, что у “файтеров” шестого поколения должна быть опция дистанционного управления.

Это пока все, что известно.

У нас же пока не налажено и серийного производства истребителя пятого поколения...

А.Б.



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