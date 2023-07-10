Из-за ливней Сочи отрезан от "большой зекмли"

Участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за подтоплений, возникших в результате ливней. Федеральный подрядчик перекрыл движение на участке примерно в 8 километрах от Сочи.

На месте подтопления работают четверо рабочих и две единицы техники — они устраняют последствия ливней.

Трасса А-147 — единственный автомобильный маршрут, который соединяет Сочи с другими регионами России. Она представляет собой двухполосный горный серпантин, который начинается рядом с Джугбой и проходит через Туапсе, Лазаревское, Сочи и заканчивается на границе с Абхазией.

9 июля сильный ливень обрушился на Сочи — в частности, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты в одну кучу десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.