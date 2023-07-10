Многие страны стали репатриировать золото в качестве актива-убежища

Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов сделало золото более привлекательным, 68% хранят свои резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году.

Суверенные фонды фундаментально переосмысливают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков, участвовавших в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году в ответ на начало военных действия на Украине создало прецедент, что обеспокоило значительную часть центральных банков.

Геополитическая напряженность побуждает некоторые центральные банки к валютной диверсификации. 7% полагают, что рост госдолга США также является негативным фактором для доллара, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы как мировой резервной валюте. Доля тех, кто видит в китайском юане потенциального кандидата, упала до 18% с 29% в прошлом году.

А.Б.