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Московский листок

Президент США мог бы прекратить конфликт на Украине за 5 минут, заявил Зеленский

Опубликовано 10.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Президент США мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, заявил Владимир Зеленский.

«Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут», — сказал он.

Зеленский отметил, что Киев считает такой вариант неприемлемым.

Нет сомнения, что на Банковой именно так и считают, но за весь остальной Киев я бы не поручился. Равно и за те территории Украины, которые имели непосредственный контакт с военными действиями.

Со времен Второй мировой войны мир сильно изменился, и чужие люди уже не вызывают никакого ужаса. Иногда свои бывают куда ужасней. Тем более, когда речь о России и Украине, живших в одном государстве с 1654 года, то есть без малого 400 лет.

Это не касается жителей Западной Украины, впервые оказавшихся в российском государстве лишь в 1939 году. Это была большая ошибка - включать Галичину в состав Украины, как и Крым, хотя и по другой причине. Но на Галичину вроде бы никто и не претендует.

А на востоке и юге Украины живет совсем другой народ, даже, по сути, два народа - украинские русские и украинцы-малороссы. И для них никакой национальной катастрофы в том, чтобы оказаться под влиянием России, нет.

Дам опрос на эту тему на Социал ЗА и на ФОРУМе.мск - на Украине он в открытом доступе, в отличие от РФ, где доступу вот уже полтора года пытается помешать Роскомнадзор.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- В Кировском районе Крыма вечером в воскресенье, 9 июля, сбили два беспилотника

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